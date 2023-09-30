Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Шольца посетить Туркмению

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить страну в любое удобное для него время. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, Шольц с благодарностью принял приглашение. Его встреча с Бердымухамедовым прошла 29 сентября в Берлине. Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. В числе перспективных векторов взаимодействия были также названы банковская сфера, химическая и текстильная промышленность, здравоохранение, транспорт, зеленые технологии, водопользование, цифровизация и консалтинг.

29 сентября Шольц принял в своем ведомстве лидеров центральноазиатских стран - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и главу Народного совета Туркмении. В центре внимания переговоров находились в том числе вопросы укрепления регионального сотрудничества.