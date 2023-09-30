В Узбекистане пройдет Ежегодное заседание Совета управляющих АБИИ 2024

Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявил о проведении 9-го Ежегодного заседания Совета Управляющих в Самарканде в сентябре 2024 года, передает Day.Az.

В Шарм-эль-Шейхе (Египет) состоялась торжественная церемония, посвященная завершению работы Ежегодного собрания АБИИ 2023 года и передаче полномочий принимающей стране Ежегодного собрания АБИИ 2024 года.

Лазиз Кудратов, Управляющий АБИИ от Республики Узбекистан, председатель Совета Управляющих АБИИ и принимающее лицо Ежегодного заседания АБИИ 2024 в Узбекистане, в торжественной церемонии принял молоток от доктора Мухаммеда Маиита, Управляющего АБИИ от Египта и председателя Совета Управляющих АБИИ в 2023 году.

Цинь Лицюнь, Президент АБИИ и Председатель Совета Директоров, отметил: "Мы высоко ценим непрерывную поддержку со стороны правительств Узбекистана и Египта. Ежегодное заседание АБИИ - это уникальная возможность получить бесценные знания и рекомендации по стратегическому направлению деятельности Банка от наших акционеров. Регулярное взаимодействие с нашими акционерами имеет важное значение для обеспечения прозрачности и сотрудничества, которые лежат в основе быстрого и уверенного роста АБИИ"

"Успех наших Ежегодных заседаний обусловлен неизменной поддержкой принимающей стороны, которая щедро содействует взаимодействию и обеспечивает открытое обсуждение вопросов, вызывающих глобальную озабоченность", - сказал Лудгер Шукнехт, вице-президент АБИИ и корпоративный секретарь.

Лазиз Кудратов также отметил: "Искренне рад, что Советом Банка принято решение по проведению следующего ежегодного заседания Банка в Самарканде. Узбекистан обладает богатым опытом в проведении подобных мероприятий международного масштаба, и я уверен, что наше мероприятие пройдёт на высочайшем уровне. Это мероприятие также станет для нас ценной возможностью продемонстрировать наше прочное партнерство с АБИИ и подчеркнуть выдающийся вклад Банка в Узбекистане, а также в Центральной Азии".

Высокопоставленные гости также выразили свою признательность народу и правительству Египта за проведение Ежегодного заседания АБИИ в 2023.

На сегодняшний день АБИИ инвестировал в Азербайджан более 700 миллионов долларов США. Флагманским проектом Банка в стране было финансирование проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) на сумму 600 млн долларов США. Кроме того, Банк предоставил 100 миллионов долларов США в рамках своей Программы активного реагирования и поддержки во время пандемии коронавируса (CARES) - для поддержки государственных мер финансового стимулирования, направленных на смягчение негативного воздействия пандемии на здоровье и доходы населения, на предоставление экономических возможностей, а также на обеспечение макроэкономической стабильности.