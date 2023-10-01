Вблизи здания МВД Турции произошел взрыв

- есть погибший и раненые - ВИДЕО

Совершено террористическое нападение на Главное управление безопасности МВД Турции.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Он отметил, что примерно в 09:30 по местному времени двое террористов, подъехавших на автомобиле к входу в здание, совершили взрыв.

Один из террористов взорвал себя, а другой был обезврежен.

В результате стрельбы двое полицейских получили легкие ранения.