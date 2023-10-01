https://news.day.az/world/1602805.html Вблизи здания МВД Турции произошел взрыв - есть погибший и раненые - ВИДЕО
Вблизи здания МВД Турции произошел взрыв - есть погибший и раненые - ВИДЕО
Совершено террористическое нападение на Главное управление безопасности МВД Турции.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Он отметил, что примерно в 09:30 по местному времени двое террористов, подъехавших на автомобиле к входу в здание, совершили взрыв.
Один из террористов взорвал себя, а другой был обезврежен.
В результате стрельбы двое полицейских получили легкие ранения.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре