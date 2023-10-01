https://news.day.az/world/1602893.html В Мексике в ДТП с грузовиком погибли 10 человек
В Мексике в ДТП с грузовиком погибли 10 человек
10 человек погибли в результате опрокидывания грузовика в штате Чьяпас.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на органы защиты гражданского населения.
По их данным, еще 15 человек пострадали в аварии, четверо из них несовершеннолетние.
Причины, по которым перевернулся грузовик с мигрантами, не установлены.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре