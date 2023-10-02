https://news.day.az/world/1603178.html Иран проведет крупные военные учения
Иран проведет крупные военные учения
Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения, которые пройдут в центральных и южных регионах страны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в учениях примут участие подразделения сухопутных войск, авиации, военно-морских сил и противовоздушной обороны.
Особый акцент будет сделан на применении боевых беспилотников. Отмечается, что иранские военные специалисты и инженеры в последние годы добились значимого прогресса в производстве широкого спектра вооружений, в том числе дронов.
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