Иран проведет крупные военные учения

Вооруженные силы Ирана проведут крупномасштабные учения, которые пройдут в центральных и южных регионах страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, в учениях примут участие подразделения сухопутных войск, авиации, военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Особый акцент будет сделан на применении боевых беспилотников. Отмечается, что иранские военные специалисты и инженеры в последние годы добились значимого прогресса в производстве широкого спектра вооружений, в том числе дронов.