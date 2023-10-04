https://news.day.az/world/1603542.html Береговая охрана Турции спасла 17 нелегальных мигрантов в Эгейском море
Береговая охрана Турции спасла 17 нелегальных мигрантов в Эгейском море
Береговая охрана Турции спасла нелегальных мигрантов в Эгейском море у берегов Кушадасы юго-западной турецкой провинции Айдын, передает Day.Az.
В Командование береговой охраны Турции поступил сигнал о том, что у побережья Кушадасы замечена лодка с группой беженцев на борту.
После получения соответствующей информации на место были направлены катера сил турецкой береговой охраны.
В результаты операции были спасены 17 мигрантов.
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