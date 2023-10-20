В Грузии начали готовиться к ядерной войне

В Грузии разработали план на случай применения ядерного оружия в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил глава Службы безопасности Грузии Георгия Лилуашвили.

Он отметил, что каждому ведомству расписали персональный план действия на случай применения ядерного оружия.

Так, Минздрав наметил, как будут распределяться медикаменты населению и как будет оказываться лечение. Также в план внесли схему экстренной помощи и выделение укрытий.

"Хотя это станет актуальным, если, не дай бог, произойдет прямой удар. Убежище нам в этом случае не поможет. Поэтому мы должны быть умными, проводить умеренную прагматичную политику как внутри страны, так и за ее пределами", - заявил он.

Отметим, что сегодня мир насчитывает девять ядерных держав. Пять государств официально подписали Договор о нераспространении ядерного оружия в 1968 году. Также имеются еще четыре страны, которые явно или косвенно заявляли о наличии у них атомных боезарядов.

В "ядерную пятерку" входят Россия, США, Франция, Великобритания и Китай. В числе вторых государств - Индия, Пакистан, Северная Корея, а также Израиль.