Число граждан-банкротов в России превысило 1 млн

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России статус финансово несостоятельных получили свыше 1 млн граждан. Еще около 15 тыс. человек смогли стать банкротами по упрощенной процедуре - без суда.

За восемь лет существования процедуры судебного банкротства в России - с октября 2015 года по сентябрь 2023-го - суды признали финансово несостоятельными 1,003 млн граждан, следует из статистики "Федресурса" - Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, с начала года такую процедуру прошли 249,9 тыс. должников. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество персональных банкротств увеличилось на 28,8%. Хотя ежемесячно статус банкротов через суды получают 26-30 тыс. человек, темпы прироста банкротных процедур замедляются. Для сравнения: за 2020 год количество финансово несостоятельных граждан выросло на 72,6%. За 2021-й - на 62%, за 2022-й - на 44,2%.

"Действия законодателя способствуют сохранению спроса на процедуру. Так, в этом году приняты законы, защищающие права должников - собственников жилья, а также увеличивающие предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре. Поэтому рост числа желающих прибегнуть к судебной процедуре сохранится", - прокомментировал данные руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

В ближайшие год-два прирост количества заявлений на судебное банкротство составит около 30%, считает эксперт проекта "За права заемщиков" Народного фронта Михаил Алексеев: "С учетом непростой финансово-экономической ситуации, роста уровня закредитованности в целом и количества заемщиков с уровнем долговой нагрузки свыше 80% в частности, а соответственно, и просрочки - в ближайшие год-два спрос на судебную процедуру будет продолжать расти".

Основной драйвер недавних судебных банкротств - кризис из-за пандемии коронавируса - почти перестал оказывать влияние, не соглашается управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. "Полагаю, что темпы роста в ближайшее время сохранятся, но на горизонте полутора-двух лет ежемесячное количество граждан, признаваемых банкротами, станет стабильным", - заключает он.