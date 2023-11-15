Террористы АСАЛА взяли на себя ответственность за нападение на синагогу в Армении - ВИДЕО
Армянская секретная армия освобождения Армении (террористы АСАЛА) взяла на себя ответственность за нападение на центр еврейской общины в Ереване, передает Day.Az.
Напомнил, что фашисты подожгли синагогу в столице Армении.
После этого варварского акта АСАЛА заявляет, что не собирается останавливаться и следующее нападение на еврейскую общину будет осуществлено за пределами Армении.
Это не первая демонстрация антисемитской позиции в Армении. Еще в октябре этого года то же молодежное крыло АСАЛА облило синагогу жидкостью и выбило окна.
Затем АСАЛА открыто пригрозила войной, заявив, что "будет вести войну против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии. Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны".
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