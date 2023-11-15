Террористы АСАЛА взяли на себя ответственность за нападение на синагогу в Армении

Армянская секретная армия освобождения Армении (террористы АСАЛА) взяла на себя ответственность за нападение на центр еврейской общины в Ереване, передает Day.Az.

Напомнил, что фашисты подожгли синагогу в столице Армении.

После этого варварского акта АСАЛА заявляет, что не собирается останавливаться и следующее нападение на еврейскую общину будет осуществлено за пределами Армении.

Это не первая демонстрация антисемитской позиции в Армении. Еще в октябре этого года то же молодежное крыло АСАЛА облило синагогу жидкостью и выбило окна.

Затем АСАЛА открыто пригрозила войной, заявив, что "будет вести войну против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии. Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны".