Названы потери израильской армии

Общие потери Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) после атаки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября достигли 387 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такие данные публикует газета The Jerusalem Post после того, как армейская пресс-служба сообщила в понедельник о новых потерях.

ЦАХАЛ проинформировал еще о двух военнослужащих, которые погибли утром 20 ноября в боях с радикалами на севере сектора Газа. В ходе наземной операции в анклаве в боях с ХАМАС за последние несколько недель погибло свыше 60 израильских военнослужащих.

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