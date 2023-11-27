НАТО хочет не допустить прямого столкновения с Россией

Североатлантический альянс стремится не допустить эскалации конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Одна из наших задач - не допустить эскалации, чтобы этот конфликт не стал полномасштабной войной между Россией и НАТО", - сказал он и добавил, что именно с этой целью НАТО наращивает свое присутствие на востоке альянса.

"И мы не допускаем этой эскалации, так как направляем России ясный сигнал о том, что мы готовы защищать каждый дюйм территории НАТО. И мы делаем это не только на словах, но и на деле: усиливая наше присутствие на восточном фланге альянса", - добавил генсек.

Он добавил, что НАТО ищет пути сближения с Украиной, но полное членство страны в альянсе до завершения конфликта невозможно.

"Все союзники согласны с тем, что в разгар боевых действий полное членство Украины невозможно", - сказал Столтенберг .

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