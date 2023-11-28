Вступило в силу продление режима прекращения огня в секторе Газа

Режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением "Хамас", продленный на два дня, вступил в силу сегодня, 28 ноября, в 7:00 по местному времени (9:00 по бакинскому времени).

Как передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ, в рамках него планируется освобождение 20 израильских заложников из сектора Газа в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем Израиля.

Война Израиля и "Хамаса" продолжается с 7 октября. 22 ноября стороны согласовали временное прекращение огня сроком на четыре дня, предполагающее поставки гумпомощи в сектор Газа и обмен заключенными. Вчера, 27 ноября, режим прекращения огня был продлен на два дня - до четверга, 30 ноября. Условия соглашения остались прежними: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключенных.

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