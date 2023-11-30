В Японии назвали главную угрозу для безопаности

Япония считает сотрудничество России и Китая одной из главных угроз безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает гонконгская South China Morning Post.

Аналитики японского Национального института оборонных исследований (NIDS) недавно подготовили доклад о стратегии Китая в области безопасности в 2024 году. Они полагают, что Россия и Китай способны с успехом противостоять США и их союзникам, даже установить новый миропорядок, в котором баланс сил будет склоняться в их пользу.

Для Токио такая перспектива превращается в главный страх - Москва и Пекин могу стать военными союзниками. В докладе говорится, что в течение ближайших десяти лет соперничество между США и блоком Россия-Китай будет нарастать. Как отметили исследователи, главы стран Владимир Путин и Си Цзиньпин отложили свои разногласия, чтобы объединить силы и бросить вызов текущему миропорядку во главе с Америкой.

По мнению японцев, Китай уже заявляет о претензиях на территории в Южно-Китайском море и в других местах, в том числе - Тайвань. Российские военно-морские и авиационные подразделения в свою очередь действуют вблизи японских территорий. При этом совместные учения военных кораблей России и Китая в Японском море вызвали наибольшую тревогу в Стране восходящего солнца.

Аналитики заключают, что Токио должен работать над дельнейшим укреплением своего оборонного потенциала. В том числе, за счет укрепления сотрудничества с США, у которых есть сдерживающие силы, в том числе ядерные. Япония также должна более активно работать над экономическими взаимоотношениями со странами Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, расширять общие интересы с ними.

В докладе добавляется, что вывод американских войск из региона станет намного опаснее, чем российско-китайское сотрудничество.

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