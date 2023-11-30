Умер Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post.

Известный американский политик умер в своем доме в Коннектикуте. Издание ссылается на заявление его консалтинговой фирмы, которая сообщила о смерти, не уточняя причин.

"Будучи единственным человеком, который когда-либо занимал должность советника по национальной безопасности и госсекретаря одновременно, он осуществлял контроль над внешней политикой США", - говорится в материале.

У Киссинджера осталась вдова Нэнси (урожденная Магиннес), с которой политик сочетался браком в 1974 году, двое детей и пятеро внуков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!