Европейские налогоплательщики проспонсируют реформу правосудия в Армении

Евросоюз выделит Армении 11 млн. евро на реформы в сфере правосудия, проект одобрен на заседании армянского правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Соглашение между Арменией и Европейской комиссией предполагает финансовую поддержку со стороны ЕС в 9 млн евро. Еще 2 млн евро будет выделено в качестве дополнительной помощи.

Основная цель соглашения - содействие сфере правосудия и борьбы с коррупцией в Армении и приведение ее в соответствие с международными стандартами. Речь, в частности, идет о системе уголовного правосудия, в том числе в гендерных вопросах. Также выделенные средства пойдут на создание независимого арбитражного центра.

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