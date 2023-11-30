Британия обещала Турции помочь убедить ФРГ продать ей Eurofighter

Великобритания обещала Турции помочь убедить ФРГ продать ей истребители Eurofighter, против чего возражают в Берлине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам источники в турецком Минобороны, комментируя состоявшийся на прошлой неделе визит в Анкару министра обороны Великобритании Гранта Шэппса.

"На последних переговорах министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера [23 ноября] с его британским коллегой этот вопрос обсуждался. Англичане повторили свои слова о том, что помогут убедить немцев в вопросе продажи истребителей",- сказали в турецком военном ведомстве. В министерстве добавили, что по итогам переговоров в Анкаре Гюлера и Шэппса был подписан меморандум о намерениях в военной сфере.

В Минобороны Турции отметили, что Анкара намерена закупить 40 истребителей Eurofighter европейского производства, из них 20 изначально и 20 - на последующей стадии. О планах приобрести европейские истребители Eurofighter Typhoon вместо американских F-35 глава Минобороны Турции сообщил в середине ноября на слушаниях по военному бюджету в парламенте. Яшар Гюлер отметил, что Анкара уже получила согласие в этом вопросе Великобритании и Испании и пытается убедить ФРГ.

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