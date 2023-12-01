Популярность крайне правых политиков пугает ЕС

Победа на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой "Партии свободы" (PVV), возглавляемой Гертом Вилдерсом, ввергает в страх элиты Евросоюза перед возможными победами других политиков, выступающих против нелегальной миграции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

"То, что видят [элиты Евросоюза], хватает для появления дрожи в позвоночнике у любого европейского центриста", - говорится в статье.

Авторы отмечают рост популярности партий, выступающих против приема нелегальных мигрантов, почти в дюжине европейских стран, включая Францию и Германию.

"Жесткие антииммигрантские партии, некоторые из которых более радикальны, чем Вилдерс, в настоящее время лидируют в опросах, или с минимальным отрывом занимают второе место", - следует из статьи.

Издание отмечает, что вопрос нелегальной миграции и кризис стоимости жизни для граждан не являются для Европы чем-то новым, но конфликт между Израилем и ХАМАС привел к "столкновению цивилизаций" в европейских странах с большим мусульманским населением.

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