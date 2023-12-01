В Израиле заявили, что ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа 137 человек

Движение ХАМАС продолжает удерживать в заложниках в секторе Газа 137 человек - это 126 израильтян и 11 иностранцев. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На момент, когда ХАМАС возобновило военные действия против народа Израиля [утром 1 декабря], движение продолжает удерживать 137 заложников, захваченных в ходе резни 7 октября. Это 126 израильтян и 11 иностранцев", - сказал он.

По его словам, среди заложников "двое детей в возрасте 4 лет и 10 месяцев", "о которых ХАМАС говорит, что они мертвы". Из 137 удерживаемых в Газе заложников на настоящий момент 20 женщин, продолжил Леви. Он также уточнил, что среди удерживаемых ХАМАС иностранцев восемь граждан Таиланда, один гражданин Непала, один гражданин Танзании и один человек с двойным гражданством Франции и Мексики.

Леви добавил, что в секторе Газа также находятся четыре человека, захваченные ХАМАС до атаки на Израиль 7 октября.

Представитель кабмина проинформировал, что "благодаря израильскому военному давлению на ХАМАС удалось освободить из сектора Газа за время паузы 110 похищенных" в период паузы в боях с 24 ноября по 1 декабря. "Из них 86 израильтян и 24 иностранца", - добавил он.

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