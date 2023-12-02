Адвокат Трампа допустил перенос слушания по делу на шесть лет

Суд над бывшим американским президентом Дональдом Трампом по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия может быть перенесен на 2029 год, заявил адвокат Трампа Стив Сэдоу в беседе с газетой Politico.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, перенос состоится в том случае, если политик победит на президентских выборах в 2024 году, отмечается в материале.

"Уголовный процесс не будет проводиться до того момента, пока не истечет его срок в офисе", - пояснил правовой защитник.

Сэдоу выступает резко против начала судебного процесса над Трампом в августе 2024 года в преддверии ноябрьских выборов в США, указывая на то, что это станет "вмешательством в избирательный процесс".

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