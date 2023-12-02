https://news.day.az/world/1618848.html Тревожный всплеск "загадочной пневмонии" в Нидерландах - ВИДЕО
Тревожный всплеск "загадочной пневмонии" в Нидерландах - ВИДЕО
В Нидерландах наблюдается тревожный всплеск "загадочной пневмонии" среди детей.
Как передает Day.Az, голландские эксперты в области здравоохранения говорят, что поразительное число заболевших с тех пор, как показатели начали стремительно расти в августе, причем большинство случаев среди детей в возрасте от пяти до 14 лет.
Данные эпиднадзора показывают, что показатели заболеваемости, которые могут оказаться опасными для жизни, уже почти в два раза превышают пик, зафиксированный в прошлом году.
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