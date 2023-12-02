Тревожный всплеск "загадочной пневмонии" в Нидерландах

В Нидерландах наблюдается тревожный всплеск "загадочной пневмонии" среди детей.

Как передает Day.Az, голландские эксперты в области здравоохранения говорят, что поразительное число заболевших с тех пор, как показатели начали стремительно расти в августе, причем большинство случаев среди детей в возрасте от пяти до 14 лет.

Данные эпиднадзора показывают, что показатели заболеваемости, которые могут оказаться опасными для жизни, уже почти в два раза превышают пик, зафиксированный в прошлом году.