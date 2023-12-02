"Менендес должен уйти"

После того, как Джордж Сантос был отстранен от должности конгрессмена в Палате представителей США, сенатор-демократ от Пенсильвании Джон Феттерман призвал исключить и Боба Менендеса из Сената, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Он должен уйти", - сказал Феттерман, представляющий Пенсильванию, в интервью телекомпании ABC. - Если вы исключили Сантоса, то как вы можете позволить кому-то вроде Менендеса оставаться в Сенате?".

"Я думаю, что важно то, что у нас в Сенате есть коллега, который на самом деле занимался гораздо более зловещими и серьезными вещами", - сказал Феттерман о Менендесе.

"Менендес является сенатором от Египта, а не от Нью-Джерси", - сказал он. "Поэтому я действительно считаю, что ему нужно уйти".

Высказывания Феттермана прозвучали вскоре после того, как Палата представителей в ходе голосования исключила Сантоса, которому были предъявлены обвинения во лжи о своем происхождении во время кампании по борьбе за место в Конгрессе в 2022 году.

С момента его избрания в Палату представителей в 2022 году появилось несколько случаев, когда Джордж Сантос лгал о своем прошлом, включая школу, которую он посещал, историю его работы и предположительное пребывание его матери во Всемирном торговом центре в день террористических атак 2001 года.

Согласно обвинительному заключению, обнародованному в мае, экс-конгрессмену в настоящее время предъявлено семь обвинений в мошенничестве с использованием прослушки, три - в отмывании денег, одно - в краже государственных средств и два - в даче заведомо ложных показаний.

С другой стороны, сенатору Менендесу, его жене Надин Арсланян и бизнесмену из Нью-Джерси Ваэлю Хане также выдвинуты обвинения в сговоре с целью выполнения функций иностранного агента.

Менендеса обвиняют в получении взяток с целью использования служебных полномочий в интересах трех бизнесменов и правительства Египта, включая попытки повлиять на результаты расследований штата и федерального правительства, а также передачу ограниченной правительственной информации в Каир. Он не признал себя виновным в предъявленных обвинениях.

Также в сентябре федеральное большое жюри вернуло обвинительное заключение по трем пунктам обвинения Менендесу, его жене, бизнесменам Фреду Дайбесу, Хосе Урибе и Хане в сговоре с целью взяточничества, а также в сговоре с целью мошенничества в сфере частных услуг. Сенатору и его жене дополнительно предъявлено обвинение в вымогательстве.