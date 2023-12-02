В Пакистане возобновился суд по делу бывшего премьер-министра

Судебный процесс по обвинению бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана в нарушении Закона о государственной тайне возобновился в тюрьме "Адиала", где содержится политик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Dawn, заседание Специального суда по делам о нарушении гостайны прошло в открытом режиме. На него были допущены родственники и адвокаты подсудимого , представители общественности и лишь небольшое число журналистов.

Суд над Имраном Ханом приступил к повторному разбирательству и допросам свидетелей, поскольку ранее Высокий суд Исламабада признал незаконным, ошибочным и недействительным состоявшееся в ноябре судебное заседание на тюремной территории. После этого слушания в специальном суде по делам о нарушении гостайны было решено проводить в федеральном судебном комплексе в Исламабаде с участием экс-главы кабинета министров, однако из-за возможных беспорядков и акций протеста сторонников ДЗС решение об этом отменили.

Планировавшееся присутствие на слушаниях Хана могло стать его первым появлением на публике после заключения в тюрьму в августе этого года.

Суд над Ханом и бывшим министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши проходит на основании обвинений Федерального агентства расследований в нарушении ими принятого в 1923 году Закона о гостайне, "использовании дипломатического шифра МИД в политических целях". Следствие началось после того, как 27 марта 2022 года Хан публично заявил о получении шифрованной телеграммы от посла Пакистана в Вашингтоне, в которой, по его словам, говорилось, что представители США в беседе с главой дипмиссии "порекомендовали отстранить премьер-министра от власти ввиду его пророссийской позиции по Украине, продемонстрированной в ходе визита в Москву в феврале 2022 года".

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