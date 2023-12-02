Турция намерена сократить выбросы парниковых газов

Климатическое изменение это не та проблема, которую может решить одна страна или один регион.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам директор департамента по вопросам изменения климата Турции Халил Хисар в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Климатическое изменение это не та проблема, которую может решить одна страна или один регион. Данную проблему можно решить только совместными усилиями всех стран. Турция открыто заявляет об этом. Мы с 2015 года говорим об этом в ООН. Мы заявили, что сократим наши выбросы парниковых газов до 21% к 2030 году. Турция в 2021 году присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Мы работаем в направлении сокращения выбросов. Для этого процесса необходима координация различных структур. У нас уже есть стратегические планы для достижения наших целей", - сказал он.

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