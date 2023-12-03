США выступили против призыва Израиля к жителям Газы

США не одобряют призыв Израиля к жителям сектора Газа покинуть регион и "ни при каких обстоятельствах" не одобряют принудительное перемещение палестинцев. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Сообщение об итогах встречи опубликовано на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Вице-президент подтвердила, что ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или Западного берега, осады сектора Газа или изменения границ сектора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Харрис обсудила с египетском лидером идеи по постконфликтному планированию в Газе, включая усилия по восстановлению региона. Вице-президент США подчеркнула, что единственным способом решения проблемы является создание полноценного палестинского государства и передача сектора Газа под его контроль с условием международной поддержки. Кроме того, Харрис раскритиковала ХАМАС, заявив, что он представляет угрозу как для государства Израиль, так и для палестинского народа.

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