Турция возобновила эвакуацию своих граждан из сектора Газа.

Как передает Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

По его словам, в связи с этим 2 декабря из сектора Газа в Египет были переведены в общей сложности 142 человека, включая граждан Турции и членов их семей. Сегодня вечером планируется их доставить из Каира в Стамбул.

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