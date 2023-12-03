https://news.day.az/world/1619037.html Турция возобновила эвакуацию своих граждан из сектора Газа
Турция возобновила эвакуацию своих граждан из сектора Газа
Турция возобновила эвакуацию своих граждан из сектора Газа.
Как передает Day.Az, об этом сказал официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.
По его словам, в связи с этим 2 декабря из сектора Газа в Египет были переведены в общей сложности 142 человека, включая граждан Турции и членов их семей. Сегодня вечером планируется их доставить из Каира в Стамбул.
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