https://news.day.az/world/1619414.html Глава совбеза Армении встретился с зампомощника главы Пентагона
Глава совбеза Армении встретился с зампомощника главы Пентагона
Углубление военного сотрудничества между Арменией и США обсудили секретарь Совета безопасности Армен Григорян и зампомщника министра обороны США Лора Купер, сообщили в армянском Совбезе, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Отмечается, что встреча состоялась в рамках рабочего визита Григоряна в Вашингтон.
Стороны подчеркнули необходимость обеспечения региональной стабильности, обменялись мнениями по реализации совместных программ, в том числе в миротворческой сфере.
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