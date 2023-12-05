Симонян вновь прогуливает заседание ОДКБ
Председатель парламента Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и 16-м пленарном заседании 19 декабря в Москве.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря спикера парламента Цовинар Хачатрян.
"Спикер парламента Армении о своем решении уведомил в официальном письме председателю Госдумы Вячеславу Володину", - сообщила Хачатрян.
Согласно сообщению, в заседаниях не примет участия и делегация парламента Армении.
Армянская делегация бойкотирует заседания ОДКБ, ранее премьер-министр Никол Пашинян не принял участие в саммите Организации в Минске.
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