Симонян вновь прогуливает заседание ОДКБ

Председатель парламента Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ и 16-м пленарном заседании 19 декабря в Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря спикера парламента Цовинар Хачатрян.

"Спикер парламента Армении о своем решении уведомил в официальном письме председателю Госдумы Вячеславу Володину", - сообщила Хачатрян.

Согласно сообщению, в заседаниях не примет участия и делегация парламента Армении.

Армянская делегация бойкотирует заседания ОДКБ, ранее премьер-министр Никол Пашинян не принял участие в саммите Организации в Минске.

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