Путин совершит визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря совершит рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Завтра состоятся рабочие визиты президента Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, все это произойдет, фактически, за одни сутки", - сказал Песков журналистам во вторник.

На предстоящих переговорах, отметил Песков, будут обсуждаться двусторонние отношения, состоится обмен мнениями по международной повестке, а также палестино-израильский конфликт. "Двусторонние отношения, разумеется (будут обсуждаться), обмен мнениями по международной повестке, по региональной повестке дня - это, конечно, и палестино-израильский конфликт. Но прежде всего речь идет о двусторонних отношениях", - сказал Песков.

Обсуждение скоординированных действий на рынке нефти всегда на повестке дня при общении с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил он.

"Эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли данная тема затрагиваться в ходе визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

У него спросили, доволен ли Путин результатами последнего заседания ОПЕК+. Журналисты обратили внимание, что рынок нефти продолжил снижение и стабилизации не отмечается.

"Есть определенные инерционные процессы на рынке. Это рынок рабочей группы тяжелый. Иногда эффект имеет отложенный. В любом случае координация будет продолжаться", - сказал Песков.

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