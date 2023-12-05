В Новой Каледонии состоялся марш протеста против Франции

В столице Новой Каледонии - Нумеа политические партии провели марш протеста с требованием независимости и суверенитета страны.

Как сообщает Day.Az, народы Каледонии и Канака заявляют, что участившиеся в последнее время визиты министров французского правительства являются проявлением давления на них. Был выражен протест против оказания давления со стороны Франции. В частности, местные жители особо обеспокоены приездом в страну министра вооруженных сил С.Лекорню. Жители Новой Каледонии выступают против милитаризации своей страны.

Протестующие отметили, что цель акции - предупредить и проинформировать население Каледонии о возможных угрозах со стороны Франции. По мнению митингующих, красноречиво выражают позицию правительства Франции заявления министра внутренних дел этой страны Ж.Дарманена, игнорирующего позицию сторонников полной деколонизации и независимости Новой Каледонии. Группа Le Cellule de Coordination des Actions de Terrain выражает решительный протест против любой конституционной реформы без согласия каледонских лидеров и против принудительного изменения законодательства. Протестующие уверены, что приезд министра вооруженных сил С.Лекорню в Каледонию наглядно демонстрирует намерение Франции усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. Стратегия, подготовленная президентом Э. Макроном в Индо-Тихоокеанском регионе, поставит Новую Каледонию перед лицом опасности. Своей политикой Э.Макрон явно демонстрирует стремление воспрепятствовать независимости Новой Каледонии. По мнению участников марша протеста, приезд французских министров в Каледонию в последние дни обнажает очевидное нежелание выполнения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 2020 года.

Демонстранты уверены, что Нумейское соглашение, которое было подписано в 1998 году, принесет стране мир и стабильность, они ожидают обретения их страной независимости к концу периода, предусмотренного соглашением.

Политические партии, действующие в Каледонии, высоко оценили поддержку Азербайджаном независимости этой страны. Поэтому в ходе демонстрации был поднят флаг Азербайджана.

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