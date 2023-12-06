Запад подсовывает Армении фальшивку

Очень не хочется, чтобы Армению обманывали западные как бы друзья.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова, комментируя вопрос поставок западной военной техники в эту страну.

"Сегодня мы провели очень много примеров того, как запад умеет обманывать. Очень не хочется, чтобы народ Армении опять обманули западные как бы друзья. Дело в том, что мы об этом уже говорили", - сказала она.

Что касается Франции, Захарова отметила, что бронемашины Bastion - это неликвид.

"К сожалению, народу Армении со стороны запада подсовывается фальшивка", - добавила она.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!