Посольство США в Багдаде атаковано

Посольство США, расположенное в так называемой зеленой зоне в центре Багдада, подверглось ракетной атаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источник в силовых структурах Ирака сообщил порталу Shafaq News.

По его сведениям, несколько ракет было выпущено по территории посольства США в особо охраняемой зоне, также были слышны звуки взрывов. В здании дипломатической миссии сработали сирены тревоги. Информация о жертвах или раненых не приводится.

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