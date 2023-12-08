В Израиле объявили воздушную тревогу
Предупреждение об опасности с воздуха распространено в северных районах Израиля, а также на юге страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Сирены прозвучали на севере Израиля", - говорится в заявлении. Одновременно военные проинформировали, что "сирены прозвучали в кибуце Керем-Шалом недалеко от сектора Газа" в южной части Израиля.
Позднее сигналы тревоги впервые с начала дня прозвучали в центральных районах страны, предупреждая жителей об угрозе ракетного обстрела. "Сирены прозвучали в центральной части Израиля", - говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре