Еврокомиссия выделит 125 млн долларов на гумпомощь Палестине

Еврокомиссия (ЕК) выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в опубликованном на сайте ЕК заявлении.

"Поскольку гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинскому народу в 2024 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данное финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.

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