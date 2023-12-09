https://news.day.az/world/1620669.html Еврокомиссия выделит 125 млн долларов на гумпомощь Палестине
Еврокомиссия выделит 125 млн долларов на гумпомощь Палестине
Еврокомиссия (ЕК) выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в опубликованном на сайте ЕК заявлении.
"Поскольку гуманитарная ситуация на Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, Еврокомиссия выделит 125 миллионов евро на гуманитарную помощь палестинскому народу в 2024 году", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данное финансирование будет направлено на поддержку гуманитарных организаций, работающих как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан.
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