Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота

Генеральная прокуратура Гватемалы хочет отменить результаты выборов - это продолжающаяся попытка государственного переворота в республике. Об этом заявил избранный президент Сесар Бернардо Аревало де Леон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в TikTok, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка государственного переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту", - цитирует Аревало агентство.

8 декабря прокуратура Гватемалы назвала нелегитимными президентские выборы, в результате которых победил Бернардо Аревало. Организация американских государств (ОАГ) обвинила прокуратуру страны в попытке государственного переворота. ОАГ призвала власти Гватемалу не допустить государственного переворота и защитить конституционный строй.

Представитель левоцентристского движения "Семя" Бернардо Аревало одержал победу во втором туре президентских выборов в Гватемале в сентябре 2023 года, получив 59% голосов.

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