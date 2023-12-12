Армения потеряла сухопутную связь с Россией

Движение большегрузов запрещено на участке Военно-Грузинской дороги из-за ухудшения погоды в Грузии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:45 12 декабря до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.

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