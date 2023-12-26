В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как США раскрыли схему контрабанды авиатехники в РФ через Армению.

Day.Az представляет публикацию:

В США - громкое уголовное дело о контрабанде авиационной техники и оборудования в Россию через Армению. Как стало известно СМИ, американские следователи арестовали жителя Канзаса, гражданина США Кирилла Буяновского. Выяснилось, что через свою компанию KanRus он годами осуществлял такие поставки - и в том числе после начала войны в Украине и санкций.

"Буяновский признал, что уже давно занимается контрабандой сложной американской авиационной техники в Россию", - заявил помощник генпрокурора Мэтью Олсен.

По его словам, Буяновский признал, что с 2020 года он вместе с сообщниками переправлял контрабандой авиационное оборудование американского производства в Россию, а также российским бенефициарам в других странах, в том числе заведомо подделывая экспортные документы.

Материалы следствия показали, что был документально подтвержден как минимум один факт такой контрабанды. В 2021 году Буяновский организовал незаконную переправку системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе), принадлежащей ФСБ РФ. Она была незаконно переправлена в США для ремонта, причем Буяновский и его сообщники не только подделали документы, но и удалили с системы всю маркировку, которая могла бы указать на ФСБ. После окончания ремонта, при контрабанде оборудования обратно в Россию, маркировка была нанесена заново.

Буяновский и его партнеры экспортировали товары через компании-посредники, базирующиеся в Армении, Объединенных Арабских Эмиратах и на Кипре. Для перевода денег использовались счета-прокладки в армянских банках.

Вашингтон бьет по еще одной лазейке, которыми буквально пропитана армянская экономика. Пока власти Армении рассказывают о будущем вместе с Западом, параллельно в стране действуют сотни таких дельцов, как Буяновский. Видимо, у американцев кончилось терпение.

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