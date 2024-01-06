В Турции произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в Малатье произошло землетрясение силой 4 балла.

По данным AFAD, землетрясение, эпицентром которого стал район Батталгази, было зарегистрировано в 15:10 по местному времени.

Землетрясение зафиксировано на глубине 8,76 километра.

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