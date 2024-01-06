https://news.day.az/world/1627399.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в Малатье произошло землетрясение силой 4 балла.
По данным AFAD, землетрясение, эпицентром которого стал район Батталгази, было зарегистрировано в 15:10 по местному времени.
Землетрясение зафиксировано на глубине 8,76 километра.
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