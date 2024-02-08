И заморские территории восстают против колониализма Франции

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

"Вуамбушу"... что на языке маори означает "взять под свой контроль", не встречается в языке коренных жителей острова Майотта, известного сейчас как "Маоре" или "Гранд Терр".

Островная администрация, являющаяся местным проявлением французской неоколониальной политики, уже стала крайне агрессивной и приступила к фактическому подавлению местного населения.

Остров в оккупации

Майотта, один из островов Коморского архипелага в Индийском океане, является крупнейшим островом Департамента заморских территорий Франции. Поскольку рассматриваемый департамент - это колонии, оккупированные Францией, официальный Париж весьма "цивилизованно" именуется "Заморскими территориями".

Париж не хочет отказываться от Майотты, входящей в состав Союза Коморских островов, и называет это место "Французской Майоттой".

Однако Генеральная Ассамблея ООН признала остров территорией Коморы.

На острове с населением 188 422 человека проживает около 89 процентов жителей региона Майотта. Местные жители называют Майотту "островом под французской оккупацией".

Хижины жителей уничтожены

Французская колониальная администрация продолжает предпринимать шаги, направленные на искусственное и насильственное изменение этнодемографической структуры острова.

Процесс начался в конце прошлого года. Французская администрация острова использует бульдозеры для сноса хижин, построенных поселенцами для проживания, под лозунгом "удаления нелегальных мигрантов из этого района".

Эти работы, проводимые на острове Майотта, который является самым бедным, наиболее эксплуатируемым и наименее бюджетным районом "Заморского департамента", характеризуются массовой несправедливостью, тотальными нарушениями закона и игнорированием прав человека.

Не все люди, живущие в месте под названием "Бидонвиль", где сконцентрированы и защищены друг от друга плоские хижины, родом с соседних островов Майотты. Среди них немало местных жителей, которые были бедны и обездолены французами.

Эти работы, проводимые на острове Майотта, который является самым бедным, наиболее эксплуатируемым и наименее бюджетным районом "Заморского департамента", характеризуются массовой несправедливостью, тотальными нарушениями закона и игнорированием прав человека.

Не все люди, живущие в месте под названием "Бидонвиль" родом с соседних островов Майотты. Среди них немало местных жителей, которые были бедны и обездолены французами. Среди них немало местных жителей, которые были бедны и обездолены французами.

Трущобы "Талус-2", расположенные к северу от Мамудзу, столицы острова, сейчас сносятся. Против населения, живущего здесь уже много лет, было задействовано 200 полицейских и военных полицейских. Когда жители "Талуса 2" протестовали против сноса их хижин, их жестоко избили. Полиция, жандармерия и военная полиция применили против жителей резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Фатима Юсиф, одна из жительниц "Талуса 2", рассказывает: "Я работаю без перерыва с 2001 года, работала в разных местах. У меня 7 детей. Я работаю день и ночь, чтобы их воспитать. Я плачу все налоги и сборы.Но они пришли и уничтожили мое жилище. Как будто я не человек,я не имею никаких прав,я никто. Ведь я работаю и плачу налоги,как и все другие".

По информации префектуры, жители "Талуса-2" "добровольно решили расселиться в других регионах".

Реакция министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена на произошедшее находилась в рамках политики президента Эммануэля Макрона.

"Наличие политической воли начинает приносить свои плоды", - написал Й.Дарманен в своем микроблоге в Twitter.

Остров, который ненавидит Макрон

По словам местных жителей, президент Франции Эммануэль Макрон ненавидит их и то, чем они живут на острове.

"Если бы нет, то, по крайней мере, они бы решили проблему с водой", - говорят жители Майотты.

Проблема снабжения питьевой водой на острове находится на грани катастрофы. Лишь один день в неделю из кранов в домах течет вода. Но несмотря на то, что воды для жителей острова нет, в конце месяца постоянно приходит плата за использование воды.

Проблема не только в питьевой воде.

Все дошкольные учреждения на острове Майотта работают только 2 дня в неделю. По мнению преподавателей, в таких условиях невозможно выполнять учебную программу.

Помимо всего этого, на острове распространены инфекционные заболевания, особенно диарея, оспа, тропическая лихорадка и др. быстро распространяется.

Протестующих избивают, оскорбляют, арестовывают и расстреливают.

Меры, принятые французской неоколониальной администрацией на Коморских островах для предотвращения протестов местных жителей, отличаются чрезмерной жестокостью. Так, подчеркивается, что среди принимавших участие в акциях 25 человек получили ранения и один человек погиб. 21-летнего молодого человека после ранения доставили в больницу "Аль-Мааруф" в Моронии, однако врачи не смогли его спасти.

В докладе группы глобального интернет-мониторинга "Netblocks" подчеркивается, что сотрудники Департамента заморских территорий Франции поручили местным структурам "очень жестко обращаться с людьми, которые протестуют и нарушают общественный порядок".

Французские СМИ описывают произошедшее как "грабеж и варварские намерения тех, кто хочет устроить массовый бунт".

Так, телеканал "Франция 24" представил обстрелянных на улицах столицы Моронии демонстрантов как "преступных элементов, желающих ограбить и сжечь дом бывшего министра".

В столице и крупных городах Коморских островов был введен комендантский час, а также объявлено чрезвычайное положение.

Все это делалось по указанию официального Парижа.

Однако с 22 января местные жители острова Майотта Союза Коморских островов, который Франция считает колонией, проводят массовые акции протеста против официальной иммиграционной политики Парижа.

Они жалуются на катастрофическую ситуацию на острове Майотта, обвиняют французские власти в искусственном изменении демографической ситуации на острове и подвергании маори расовому притеснению.

Остров, где остановилась жизнь

В других частях острова усилились блокады дорог, что произошло по инициативе группы "Коллектив граждан Майотты 2018", которая борется с миграцией. "Вынужденные переселенцы незаконно оккупируют футбольный стадион. Это место стало полем битвы между иммигрантами и местной молодежью. Население возмущено, и мы годами допускаем ухудшение ситуации", - протестовала лидер группы Сафина Сула.

В течение нескольких месяцев просители убежища из региона Великих африканских озер поселились возле стадиона Кавани в Мамудзу. Их постоянно растущее число усиливает эту напряженность. "Это была последняя капля: Майотта уже сталкивается с массовой иммиграцией с Коморских островов. Остров переполнен, как мы можем принимать беженцев, если не знаем, куда их разместить?" - сказала Исмаил Шакрина Шикони.

По словам заместителя директора ассоциации "Solidarite Mayott" Джилл Фокод, прибытие первых беженцев совпадает с началом 2022 года.

Снос этого временного лагеря, обещанный министром внутренних дел Франции, начался 25 января. "Первые 40 беженцев отправились 29 января во Францию", - сказал Тьерри Сюге, глава префектуры Майотта (законный представитель Министерства внутренних дел на местах). Однако протестующих такой ответ не устраивает. Участники движения "Forces Vives de Mayotte" требуют остановить запрет на посещение Франции лиц, имеющих разрешение на проживание в городе Майотта.

Жизнь на острове, кажется, остановилась. Большинство магазинов в коммуне Сада недалеко от Шикони закрыты. Полки единственного сравнительно среднего супермаркета "Дукабе" пусты: лишь горстка консервов и несколько капсул с кофе.

... Политика неоколониализма, проводимая Францией, продолжается, ни на минуту не замедляясь. Коморские острова, особенно остров Майотта, являются жертвами колониальной порочности Парижа и избирательного подхода к закону, превращающего местных жителей в "людей третьего сорта".