Карла III заподозрили в желании лечиться от рака травами и зельями

Эксперт по британской королевской семье, бывший журналист "Би-би-си" Том Боуэр заявил, что король Карл III может отказаться от обычных лекарств для лечения рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Daily Express.

По словам Боуэра, Карл III всегда был противником химиотерапии и предпочитал альтернативную медицину. "Он большой сторонник естественных трав, зелий и прочих вещей такого рода", - утверждает эксперт.

Боуэр считает, что король обратится к английскому врачу Майклу Диксону, который с 2023 года исполняет обязанности главного придворного медика. Как и Карл III, Диксон считает, что болезни лучше лечить нетрадиционными методами.

"Предполагаю, что в данный момент король слушает советы человека по имени Майкл Диксон, которого он много лет поддерживал и который возглавляет его - короля - собственный институт альтернативной медицины и естественных методов лечения. Многие считают его несостоятельным, но король в него верит", - отмечает Боуэр.

О том, что у Карла III обнаружили рак, стало известно 5 февраля. Как сообщили в Букингемском дворце, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время лечебных процедур, связанных с увеличением простаты.