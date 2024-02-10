В Германии обеспокоились угрозой нападения

Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Карстен Бройер полагает, что у ВС Германии есть пять лет на то, чтобы подготовиться к возможному нападению извне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Боеспособность - это процесс, который мы собираемся пройти. Но у нас нет для этого бесконечного времени", - высказал мнение Бройер газете Welt am Sonntag. "Для нас это означает пять-восемь лет подготовительного периода", - выразил свою точку зрения Бройер, утверждая о якобы возможной военной угрозе со стороны РФ. Однако Бройер уточнил, что это не означает, что нападение произойдет, но оно возможно. "А поскольку я военный, то говорю: через пять лет мы должны быть готовы к войне", - считает генеральный инспектор ВС ФРГ.

Речь, по его словам, идет о возможности защитить себя и тем самым сделать риск для противника настолько высоким, что он откажется от нападения. "Это сдерживающий фактор. Для меня специальный фонд (для модернизации Бундесвера в размере €100 млрд - прим.) является выражением того, что это стало реальностью в политике", - полагает он.

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