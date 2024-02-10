Скончался отец министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера - Фикрет Гюлер.

Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

Ф.Гюлер скончался в одной из больниц Анкары, где проходил лечение.

Он будет похоронен сегодня на кладбище Джебеджи Асри.

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