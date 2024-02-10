https://news.day.az/world/1636238.html Скончался отец министра национальной обороны Турции
Скончался отец министра национальной обороны Турции
Скончался отец министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера - Фикрет Гюлер.
Как передает в субботу Day.Az, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
Ф.Гюлер скончался в одной из больниц Анкары, где проходил лечение.
Он будет похоронен сегодня на кладбище Джебеджи Асри.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре