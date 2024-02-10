Избиратели США больше не видят в Байдене своего президента

Американские избиратели больше не видят в нынешнем президенте США Джо Байдене качеств, которыми должен обладать лидер страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Издание объясняет, что проблема не только в возрасте 81-летнего Байдена. Многие американцы считают, что он не справляется с ролями ни "государственного деятеля мирового масштаба, ни мастера по ведению переговоров с Конгрессом, ни утешителя [страны] в непростые времена".

Допущенные Байденом ошибки повлияли на его имидж в глазах граждан США особенно сильно, потому что он не производит на них впечатление сильного лидера и не выстроил эмоциональной связи с избирателями, пишет газета.

В то же время связи экс-главы США Дональда Трампа с его сторонниками более крепкие, отмечает издание. Подчеркивается, что они, в отличие от избирателей Байдена, в большинстве своем будут голосовать за Трампа, потому что действительно видят его президентом, а не в качестве протеста против кандидата от другой партии.

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года. Он считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.