В Германии продолжаются резонансные митинги

Сегодня в отдельных городах Германии прошли очередные митинги против деятельности крайне правых партий.

Многотысячные демонстрации прошли в городах Росток, Итцехо и Готе. Наиболее крупные митинги прошли на севере Германии - в землях Мекленбург-Передняя Померания и Шлезвиг-Гольштейн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, в Итцехо на демонстрацию вышли до 4 тысяч человек. В Ростоке под лозунгом "Больше никогда" собралось 3,2 тысячи человек.

Поводом к протестам явилась встреча радикальных правых политиков в Потсдаме в ноябре 2023 года, где участники говорили о концепции т.н. "ремиграции". Под этим термином понимается, что большое количество жителей Германии иностранного происхождения должны покинуть страну - даже принудительно.

Подобная позиция вызвала резонанс в немецком обществе, который проявляется волной митингов по всей стране.

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