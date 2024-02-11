Премьер-министр Венгрии предложил отказаться от прямых выборов в Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался за отмену прямых выборов в Европарламент. Об этом он заявил в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны рассмотреть возможность возврата к прежней системе, когда национальные парламенты направляли своих представителей в Европейский парламент вместо прямых выборов", - приводит газета Die Presse слова премьера.

Политик также назвал саму структуру "сумасшедшим домом". "Одна из причин нашей слабости в том, что сегодня Европейский парламент не функционирует", - сказал он.

В беседе Орбан также заявил, что "инициатива" в Европейском союзе должна исходить от государств-членов, "что означает, что [Европейский] cовет должен быть более активным, более решительным и готовым к политическим действиям".

С 1979 года парламент избирается один раз в пять лет прямым всеобщим голосованием, до этого он формировался путем делегирования депутатов от национальных парламентов согласно установленной для каждого государства квоте.

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