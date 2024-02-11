В Берлине начались частичные перевыборы в Бундестаг

Частичные перевыборы в Бундестаг (парламент ФРГ) начались в Берлине. В 08:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени) открылись избирательные участки, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению Федерального конституционного суда (ФКС), повторное голосование в Берлине организовано на 455 участках и соответствующих почтовых избирательных участках из-за нарушений, допущенных при проведении федеральных выборов в Германии в сентябре 2021 года. Тогда на выборах в Бундестаг в столице насчитывалось 2 256 участков. Многие из них были плохо подготовлены: сообщалось об отсутствии бюллетеней и огромных очередях. Некоторые участки из-за этого временно закрывались в течение дня или продолжали работать после официального завершения голосования, когда уже публиковались результаты экзитполов.

В ФРГ используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

Повторные выборы в Берлине должны быть проведены как выборы с двумя голосами, то есть с первым и вторым. Проголосовать смогут 549 549 жителей Берлина. Это на 6 776 человек меньше, чем три года назад. Избирательные участки закроются в 18:00 (20:00 мск). Сразу после этого будут опубликованы первые данные экзитполов.

Частичные перевыборы в Берлине, как ожидается, не изменят расклад политических сил в Бундестаге. Доля тех, кто имеет право голоса в столице по сравнению с общим числом на федеральном уровне, составляет всего 0,9%. Однако небольшие сдвиги возможны. Некоторые депутаты могут потерять места в парламенте, другие, наоборот, могут пройти в Бундестаг. В настоящее время Берлин в Бундестаге представляют 29 из 736 депутатов.

Повторные выборы

11 ноября 2022 года Бундестаг проголосовал за повторные выборы в столице ФРГ. Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" оспорила это решение в ФКС. 19 декабря 2023 года суд отклонил иск правых, утвердив решение парламента.

На выборах в ФРГ 26 сентября 2021 года победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг благодаря трем прямым мандатам прошла также Левая партия (4,9%).

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