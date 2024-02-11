В Чехии заявили, что НАТО находится в "наилучшей форме"

НАТО находится в наилучшей форме за все время своего существования. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Америка не придет на помощь государствам-союзникам, если они не будут выполнять принятые на себя финансовые обязательства перед блоком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"НАТО находится сейчас в наисильнейшей позиции, чем когда-либо. Это благодаря прочной трансатлантической связи и благодаря внутренним задачам, которые европейские союзники выполняют в области сдерживания и обороны", - сказал Липавский, слова которого привел новостной портал idnes.cz.

Североатлантический альянс противостоит, по словам министра, наиболее серьезным вызовам после завершения Второй мировой войны. После 24 февраля 2022 года государства - члены блока увеличивают расходы на оборону и значительно активизировали сотрудничество по обеспечению своей безопасности.

Лидер чешской парламентской оппозиции, экс-премьер республики Андрей Бабиш, говоря о заявлении Трампа, выразил мнение, что оно рассчитано на американских избирателей перед предстоящими президентскими выборами в США. Это, по его словам, лишь часть предвыборной президентской кампании бывшего хозяина Белого дома, стремящегося вновь занять это место.

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