Боррель раскритиковал Трампа

Глава евродипломатии Жозеп Боррель подверг критике слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что в случае его победы на выборах Штаты не станут защищать страны, которые не выполняют свои финансовые обязательства в рамках альянса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Борреля цитирует Reuters.

"Страны НАТО не должны действовать по отдельности... в зависимости от настроения президента США", - заявил дипломат.

11 февраля Трамп выступил на предвыборном митинге в Южной Каролине, на котором заявил, что не только не защитит страны НАТО, которые не тратят достаточно денег на оборону, но даже будет поощрять потенциальные атаки России на такие государства.

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