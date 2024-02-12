Госпитализацию главы Пентагона назвали тяжелым ударом для США
Для американских властей госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина стала большим ударом для властей США, убежден политолог Евгений Михайлов. Она скажется на предвыборной кампании президента Джо Байдена, а передача полномочий плохо отразится на работе Пентагона, заявил он в беседе с телеканалом "360", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Напомним, что на время обследования Остин передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хиггс. Она неизвестна обществу, а решение главы Пентагона стало для нее неожиданностью, отметил эксперт.
"В любом случае ситуация с Остином ухудшит ситуацию для Пентагона и станет тяжелейшим ударом как для американской политики, так и для предвыборной кампании Джо Байдена", - считает Михайлов.
По мнению политолога, ситуация в Пентагоне провоцирует "недоумение и неразбериху" в истеблишменте США, так как исполняющую обязанности Остина никто не воспринимает как главу ведомства. Этой ситуацией могут воспользоваться экс-президент США Дональд Трамп и его сторонники, от которых в ближайшее время можно ждать "уничижительных высказываний" в адрес Хиггс, заключил эксперт.
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