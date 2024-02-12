Стало известно о прослушке экс-премьера Польши спецслужбами

Спецслужбы Польши прослушивали бывшего премьер-министра Матеуша Моравецкого, используя израильское программное обеспечение Pegasus, передает радиостанция RMF FM, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Премьер-министр Матеуш Моравецкий был среди политиков "Права и справедливости", за которыми следили спецслужбы", - говорится в тексте.

Как сообщает RMF, этот вопрос поднимался на заседании высшего руководство партии на прошедшей неделе.

По данным радиостанции, спецслужбы Польши интересовались недвижимым имуществом Матеуша Моравецкого. Также речь идет о контактах бывшего премьера с Агентством по материальным резервам во время пандемии COVID-19.

В то же время отмечается, что часть действий спецслужб не были напрямую связаны с Моравецким, он фигурировал в делах, где слежка велась за другими лицами. Речь шла не о процессуальных действиях в рамках расследований, а о сборе информации, которая продолжалась не менее полутора лет, подчеркивает RMF.

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