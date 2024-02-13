В Иране провели успешный испытательный пуск баллистической ракеты

Корпус стражей исламской революции (КСИР) впервые осуществил пуск баллистической ракеты большой дальности корабельного базирования, сообщил командующий силами КСИР Хоссейн Салами, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Баллистическая ракета большой дальности была успешно запущена с военного корабля в ходе совместной работы воздушно-космических сил КСИР и ВМС КСИР", - цитирует заявление командующего иранское информагентство ИРНА.

Салами сказал, что успешно проведенное испытание значительно повысило боеспособность КСИР, оно позволит поражать любые цели в различных районах мира.

В последние годы Иран расширил свою ракетную программу в целях повышения возможностей сдерживания угроз, с которыми он сталкивается в регионе и во всем мире, отмечает агентство.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!